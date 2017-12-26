Aston Martin отзовет около 5,5 тыс. спорткаров из-за дефектов
Компания Aston Martin намерена отозвать более 5,5 тысяч транспортных средств из-за проблем с трансмиссией. Также представители концерна отметили, что в некоторых автомобилях имеются неполадки с электропроводкой.
Решение компании будет касаться моделей DB9, DBS, Rapide, Virage и спорткаров Vanquish 2009-2016 года. У последнего имеются дефекты проводки в торпеде. По словам специалистов, всего за несколько месяцев в дилерские центры компании по поводу того, что при прикосновении к панели приборов иногда можно получить небольшой разряд.
Также в некоторых моделях некорректно работает парк-троник. Причиной этому является не постоянный приток энергии, ввиду чего система перезагружается и не находит помех на дороге. Несанкционированное движение авто грозит аварией, ввиду чего бренд намерен полностью заменить кабеля от аккумулятора до распределительной панели.
В Aston Martin пообещали бесплатно устранить все дефекты в течение нескольких недель. Отзыв и починка машин начнется с первого февраля. Все владельцы транспортных средств получат компенсацию в виде скидочных предложений и бесплатных сувениров. Информацию по поводу дат отзывы владельцы получат в начале следующего года.
Решение компании будет касаться моделей DB9, DBS, Rapide, Virage и спорткаров Vanquish 2009-2016 года. У последнего имеются дефекты проводки в торпеде. По словам специалистов, всего за несколько месяцев в дилерские центры компании по поводу того, что при прикосновении к панели приборов иногда можно получить небольшой разряд.
Также в некоторых моделях некорректно работает парк-троник. Причиной этому является не постоянный приток энергии, ввиду чего система перезагружается и не находит помех на дороге. Несанкционированное движение авто грозит аварией, ввиду чего бренд намерен полностью заменить кабеля от аккумулятора до распределительной панели.
В Aston Martin пообещали бесплатно устранить все дефекты в течение нескольких недель. Отзыв и починка машин начнется с первого февраля. Все владельцы транспортных средств получат компенсацию в виде скидочных предложений и бесплатных сувениров. Информацию по поводу дат отзывы владельцы получат в начале следующего года.
Автор: Махов Артем