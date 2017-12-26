Кабан и Орел: Ольга Орлова рассказала о необычном прозвище Жанны Фриске
Певица Ольга Орлова призналась в том, что у Жанны Фриске было необычное прозвище. Бывшая солистка группы «Блестящие» до сих пор с тяжестью в сердце переносит утрату своей лучшей подруги.
В недавнем интервью прессе певица и ведущая передачи «Дом-2» Ольга Орлова сообщила о первых годах становлений ее музыкальной карьеры. По словам экс-солистки «Блестящих», она училась на экономиста, но ни дня не отработала по специальности, поскольку ее всегда захватывала мысль выступать на большой сцене. Пройдя нелегкий путь в мире шоу-бизнеса, Ольга Орлова постепенно вышла на высокий уровень и сформировала знаменитый музыкальный коллектив, который всем известен под названием «Блестящие».
С Жанной Фриске певица подружились буквально с первого дня знакомства. Звезды большое количество времени проводили в компании друг друга, и так у них между собой появились интересные прозвища — Кабан и Орел. По словам Ольги Орловой, их совсем не смущали такие клички, которые больше подходили мужскому полу.
В недавнем интервью прессе певица и ведущая передачи «Дом-2» Ольга Орлова сообщила о первых годах становлений ее музыкальной карьеры. По словам экс-солистки «Блестящих», она училась на экономиста, но ни дня не отработала по специальности, поскольку ее всегда захватывала мысль выступать на большой сцене. Пройдя нелегкий путь в мире шоу-бизнеса, Ольга Орлова постепенно вышла на высокий уровень и сформировала знаменитый музыкальный коллектив, который всем известен под названием «Блестящие».
С Жанной Фриске певица подружились буквально с первого дня знакомства. Звезды большое количество времени проводили в компании друг друга, и так у них между собой появились интересные прозвища — Кабан и Орел. По словам Ольги Орловой, их совсем не смущали такие клички, которые больше подходили мужскому полу.
Автор: Дягилев Михаил