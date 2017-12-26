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Известный стилист Москвы Руслан Громов рассказал, в каком образе лучше встречать Новый 2018 год
Приближается один из самых ярких праздников - Новый год. Вполне естественно, что многие задумываются: “В чем же встречать 2018 год Собаки?”. Редакция “Актуальных новостей” пригласила в гости известного и популярного стилиста Москвы Руслана Громова, пообщавшись на тему, в каком образе лучше встретить Новый 2018 год.
Известный стилист Москвы Руслан Громов рассказал, в каком образе лучше встречать Новый 2018 год

— Какая цветовая гамма должна преобладать в новогоднем наряде?

— Грядет Новый 2018 год- год желтой собаки, а это значит, что цветовая гамма варьируется в желтом, и коричневом цветах. Есть огромное количество оттенков - терракотовый, золотой, песочный, и т.д. А также я бы посоветовал обратить свое внимание на бежевые оттенки. В этом году, как и в 2017, стразы, блестки, пайетки и другие шимеры будут актуальны, как никогда, особенно в Новый год.

— Каким фасоном можно в новогоднюю ночь подчеркнуть свою сексуальность?

— Фасон платья, или любого другого наряда, будь это комбинезон, брюки, юбка, и т.д., желательно выбирать свободного кроя, чтобы это не сковывало ваших движений, вам было комфортно. В приоритете должны быть более закрытые наряды. Если же хочется подчеркнуть сексуальность, то можно открыть любую более выгодную для вас часть тела. Но только одну. Ткань вашего наряда лучше подобрать более мягкую, это может быть шелк, бархат или плиссе.

— А как на счет макияжа и прически? Что можете посоветовать девушкам?

— Что касаемо макияжа, отдайте свое предпочтение различным хайлайтерам и теням с шимером. На губы можно нанести яркие теплые оттенки. А вот с прической можно особо не мудрить. Это могут быть легкие волны или любая другая небрежная укладка.

Помимо того, в чем встречать Новый 2018 год Собаки, многие планируют и само проведение праздника. Журналисты редакции “Актуальные новости” ранее рассказывали, как правильно встречать и проводить новогодние праздники.
Автор: Маргарита Лисарова
Сегодня, 10:15
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