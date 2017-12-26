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exclusive / Кино

Джулия Робертс в новой роли устроила драку на кладбище с сыном режиссера
Звезда Голливуда Джулия Робертс и сын известного режиссера Питера Хеджеса – Лукас сильно повздорили на территории кладбища и чуть не стали выяснять отношения кулаками. Как выяснилось, конфликт постановочный и является одной из сцен новой киноленты «Ben is Back» («Бэн вернулся»).

Джулия Робертс в новой роли устроила драку на кладбище с сыном режиссера


Остросюжетный фильм повествует о непростых отношениях женщины Холли, представленной 50-летней Джулией Робертс, и ее сына, в исполнении 21-летнего Хеджеса-младшего. Молодой человек со сложным характером неожиданно возвращается домой в канун Рождества. Случайно мать узнает о коварных планах сына, которые негативно отразятся на дальнейшей жизни всей семьи. Холли во что бы то ни стало намерена помешать задумке Бэна.

Питер Хеджес, занимающийся режиссурой картины «Ben is Back», является и ее автором сценария. Дата выхода фильма на экраны пока не уточняется.

Ранее сайт "Актуальные новости" сообщал, что Джулия Робертс сыграла все свои роли за 9 минут.
Автор: Чупира Марьяна
Сегодня, 11:27
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