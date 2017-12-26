Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.09 USD 58.20
Курс валют на 26.12.2017
exclusive / Шоу-бизнес / Важно

Бывший муж отдал Дане Борисовой дочь на две недели
Дана Борисова обиделась на собственную мать, которая приняла участие в шоу «Звезды сошлись» на НТВ. По словам телеведущей, все, сказанное о ней, не соответствует действительности.

Бывший муж отдал Дане Борисовой дочь на две недели


«Несмотря на возмутительные слова, которые обо мне говорит моя мама, я счастлива и уверена в себе. Я хочу официально заявить, что моя дочь до середины января будет жить со мной. Кроме того, мне ее отдал папа, так что все было законно. Мы не собираемся расставаться до самого рождества, а может быть и дольше. Встреча Нового года обещает быть очень теплой и домашней», - написала Борисова под снимком. По словам телеведущей, она уже начала готовиться к празднику.

Поклонники Борисовой отметили, что она хорошо выглядит после лечения. Публикация за считанные минуты собрала более 20 тысяч лайков. В комментариях многие написали, что общение с детьми идет Борисовой на пользу, так как она стала значительно добрее и красивее.

Вчера Дана Борисова обнародовала снимок с косметического салона, в котором она решила пройти процедуры перед Новым годом. Поклонники телеведущей отметили, что она стала выглядеть значительно моложе после спа-процедур.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 10:08
Читайте также
Загрузка...
Ксения Собчак прошла регистрацию на президентские
Эксперты: В РФ будет сложнее выйти на пенсию
Минпромторг РФ субсидирует стоимость автомобилей
Один из создателей Рунета Валерий Бардин умер в
Совфед поддержал закон о ежемесячных выплатах при
В России резко подорожала в два раза красная икра
Самому известному «д’Артаньяну» Михаилу Боярскому
В первый раз в мировой истории баллотироваться на
Источник: Водитель попавшего в ДТП на «Славянском
СМИ: Mastercard и Visa блокировали доступ к
Силуанов: В январе зарплаты бюджетников
Стали известны предсказания Ванги на 2018 год
Добавление комментария
Последние новости
26.12, 14:54 Ксения Собчак прошла регистрацию на президентские выборы
26.12, 14:53 Жители ЛНР увидели в утреннем небе загадочный НЛО
26.12, 14:42 В Петербурге в кабине «Газели» обнаружены тела двух
26.12, 14:32 В Уфе мужчина задушил подругу своей сожительницы
26.12, 14:31 Компактный кроссовер Audi Q2 выпустили в удлиненной
26.12, 14:25 СМИ: В Петербурге сожитель зарезал 21-летнюю подругу
26.12, 14:20 Евгений Цыганов рассказал журналистам о воспитании
26.12, 14:10 В Волгограде мужчина выбросил женщину с 4-го этажа из-за
26.12, 14:04 Лазарев опубликовал взрывное видео танцев с победителями
26.12, 14:01 Эксперты: В РФ будет сложнее выйти на пенсию из-за
26.12, 13:58 В РФ iPhone 8 Plus стал дешевле перед Новым годом на 13
26.12, 13:53 «Русская Джоли» Галинка Миргаева опубликовала фото с
26.12, 13:52 Голая модель из Иркутска Лиана Клевцова выступила против
26.12, 13:46 Instagram: Ани Лорак опубликовала редкое новогоднее фото
26.12, 13:40 Минпромторг РФ субсидирует стоимость автомобилей на
26.12, 13:30 "Дом-2": Саша Черно показала недоброжелателям «пятую
26.12, 13:20 В Уфе учительница родила младенца в школе и спрятала его
26.12, 13:11 Уфологи нашли на Меркурии инопланетную базу
26.12, 13:10 Астронавты показали фото празднования Рождества в космосе
26.12, 13:04 Юлия Барановская показала новый образ «современной