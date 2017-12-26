Бывший муж отдал Дане Борисовой дочь на две недели
Дана Борисова обиделась на собственную мать, которая приняла участие в шоу «Звезды сошлись» на НТВ. По словам телеведущей, все, сказанное о ней, не соответствует действительности.
«Несмотря на возмутительные слова, которые обо мне говорит моя мама, я счастлива и уверена в себе. Я хочу официально заявить, что моя дочь до середины января будет жить со мной. Кроме того, мне ее отдал папа, так что все было законно. Мы не собираемся расставаться до самого рождества, а может быть и дольше. Встреча Нового года обещает быть очень теплой и домашней», - написала Борисова под снимком. По словам телеведущей, она уже начала готовиться к празднику.
Поклонники Борисовой отметили, что она хорошо выглядит после лечения. Публикация за считанные минуты собрала более 20 тысяч лайков. В комментариях многие написали, что общение с детьми идет Борисовой на пользу, так как она стала значительно добрее и красивее.
Вчера Дана Борисова обнародовала снимок с косметического салона, в котором она решила пройти процедуры перед Новым годом. Поклонники телеведущей отметили, что она стала выглядеть значительно моложе после спа-процедур.
«Несмотря на возмутительные слова, которые обо мне говорит моя мама, я счастлива и уверена в себе. Я хочу официально заявить, что моя дочь до середины января будет жить со мной. Кроме того, мне ее отдал папа, так что все было законно. Мы не собираемся расставаться до самого рождества, а может быть и дольше. Встреча Нового года обещает быть очень теплой и домашней», - написала Борисова под снимком. По словам телеведущей, она уже начала готовиться к празднику.
Поклонники Борисовой отметили, что она хорошо выглядит после лечения. Публикация за считанные минуты собрала более 20 тысяч лайков. В комментариях многие написали, что общение с детьми идет Борисовой на пользу, так как она стала значительно добрее и красивее.
Вчера Дана Борисова обнародовала снимок с косметического салона, в котором она решила пройти процедуры перед Новым годом. Поклонники телеведущей отметили, что она стала выглядеть значительно моложе после спа-процедур.
Автор: Махов Артем