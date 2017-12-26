В РФ с 1 января Cadillac повысит цены на свои автомобили до 8%
В январе произойдет повышение стоимости автомобилей Cadillac, реализуемых в России. Согласно представленной в СМИ информации, стоимость кроссовера XT5 возрастет от 300 тысяч рублей, внедорожник Escalade - от 400 тысяч рублей.
Удорожание, как сообщается, вызвано изменением маркетинговой стратегии американской компании, чья продукция присутствует на российском первичном рынке. По информации Автостата, изменение цен в прайс-листах на все модели произойдёт от 6 до 8%. Статистическое ведомство сообщает, что до конца декабря нынешнего года автомобили Cadillac продаются по специальным ценам, включая выгодные компенсации по программе Трейд-ин (до 300 тысяч рублей).
Специальная ставка по кредиту составляет от 6,75%, на продукты КАСКО преимущества находятся на уровне до 150 тысяч рублей. Особо отмечена дополнительная выгода при приобретении модели Cadillac Escalade Platinum, предлагаемого на первичном рынке РФ ограниченной серией.
Удорожание, как сообщается, вызвано изменением маркетинговой стратегии американской компании, чья продукция присутствует на российском первичном рынке. По информации Автостата, изменение цен в прайс-листах на все модели произойдёт от 6 до 8%. Статистическое ведомство сообщает, что до конца декабря нынешнего года автомобили Cadillac продаются по специальным ценам, включая выгодные компенсации по программе Трейд-ин (до 300 тысяч рублей).
Специальная ставка по кредиту составляет от 6,75%, на продукты КАСКО преимущества находятся на уровне до 150 тысяч рублей. Особо отмечена дополнительная выгода при приобретении модели Cadillac Escalade Platinum, предлагаемого на первичном рынке РФ ограниченной серией.
Автор: Семен Зайцев