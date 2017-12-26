В Калужской области мужчина подозревается в угрозе убийством
В Кировском районе Калужской области задержали мужчину, подозреваемого в угрозе убийством женщине. По данным полиции, в правоохранительные органы обратилась местная жительница, которой злоумышленник пригрозил расправой.
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По словам пострадавшей, в ходе застолья с сожителем у них началась ссора. В один момент мужчина схватил топор и начал угрожать ей расправой. После этого он нанес ей несколько ударов в область головы. Женщина, придя в себя, сразу же обратилась в правоохранительные органы, однако мужчина предпринял попытку скрыться. Задержать подозреваемого удалось только спустя несколько дней.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка нашли документы мужчины, ранее имевшего судимость за разбой. В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину. По его словам, он находился в состоянии алкогольного опьянения, ввиду чего не помнит подробностей инцидента. По факту происшествия начато уголовное делопроизводство, сообщается в пресс-релизе МВД по Калужской области.
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По словам пострадавшей, в ходе застолья с сожителем у них началась ссора. В один момент мужчина схватил топор и начал угрожать ей расправой. После этого он нанес ей несколько ударов в область головы. Женщина, придя в себя, сразу же обратилась в правоохранительные органы, однако мужчина предпринял попытку скрыться. Задержать подозреваемого удалось только спустя несколько дней.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка нашли документы мужчины, ранее имевшего судимость за разбой. В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину. По его словам, он находился в состоянии алкогольного опьянения, ввиду чего не помнит подробностей инцидента. По факту происшествия начато уголовное делопроизводство, сообщается в пресс-релизе МВД по Калужской области.
Автор: Махов Артем