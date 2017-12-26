В России выставили на продажу уникальный Audi 1939 года выпуска
В Санкт-Петербурге на торги выставлена уникальная модель Audi 920, выпущенная в 1939 году всего в трех экземплярах. За раритетный автомобиль житель Северной столицы планирует выручить не менее 65 миллионов рублей.
Впервые Audi 920 засветился на международной автовыставке в Берлине, состоявшейся в феврале 1939 года. Данную модификацию немецкий автоконцерн планировал запустить в серийное производство, но начало Второй мировой войны заставило все автозаводы Германии перестроиться на выпуск продукции для нужд армии.
Раритетный Audi 920 укомплектован 3,3-литровым бензиновым агрегатом на 75 л. с., действующим в дуэте с 4-ступенчатой КП. Уникальный автомобиль может разогнаться до 130 км/ч на хорошем дорожном покрытии. Расход топлива – 16 л на 100 км. Как отмечает владелец Audi 920, его машина, выпущенная в 1939 году, в отличном состоянии, поэтому он оценил ее в 65 миллионов рублей.
Ранее на продажу выставили самодельный ретро-кабриолет «ВАЗ» за 1,7 млн рублей.
Впервые Audi 920 засветился на международной автовыставке в Берлине, состоявшейся в феврале 1939 года. Данную модификацию немецкий автоконцерн планировал запустить в серийное производство, но начало Второй мировой войны заставило все автозаводы Германии перестроиться на выпуск продукции для нужд армии.
Раритетный Audi 920 укомплектован 3,3-литровым бензиновым агрегатом на 75 л. с., действующим в дуэте с 4-ступенчатой КП. Уникальный автомобиль может разогнаться до 130 км/ч на хорошем дорожном покрытии. Расход топлива – 16 л на 100 км. Как отмечает владелец Audi 920, его машина, выпущенная в 1939 году, в отличном состоянии, поэтому он оценил ее в 65 миллионов рублей.
Ранее на продажу выставили самодельный ретро-кабриолет «ВАЗ» за 1,7 млн рублей.
Автор: Чупира Марьяна