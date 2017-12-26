Надежда Бабкина пришла на телепередачу "Вечерний Ургант" в неудачном платье
Наряд Надежды Бабкиной на программе «Вечерний Ургант» шокировал ее поклонников. Артистка пришла на передачу в длинном пышном платье, которое добавило ей с десяток килограммов.
Народная артистка была приглашена на программу «Вечерний Ургант». Для съемок Надежда Георгиевна выбрала длинное вечернее платье благородного синего цвета с рукавами-фонариками. Но в Сети этот образ посчитали провальным. После появления фотографий со съемок, комментарии были резко негативные.
Фолловеры посчитали такое платье неудачным выбором Надежды Бабкиной. Оно не только не стройнило артистку, а наоборот, прибавляло ей лишних килограммов. Фигуру Надежды Георгиевны не было видно из под пышного несуразного платья.
«Модным провалом» окрестили в Сети появление Надежды Бабкиной на телепрограмме «Вечерний Ургант».
Народная артистка была приглашена на программу «Вечерний Ургант». Для съемок Надежда Георгиевна выбрала длинное вечернее платье благородного синего цвета с рукавами-фонариками. Но в Сети этот образ посчитали провальным. После появления фотографий со съемок, комментарии были резко негативные.
Фолловеры посчитали такое платье неудачным выбором Надежды Бабкиной. Оно не только не стройнило артистку, а наоборот, прибавляло ей лишних килограммов. Фигуру Надежды Георгиевны не было видно из под пышного несуразного платья.
«Модным провалом» окрестили в Сети появление Надежды Бабкиной на телепрограмме «Вечерний Ургант».
Автор: Бойцова Мария