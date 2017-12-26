Самому известному «д’Артаньяну» Михаилу Боярскому исполнилось 68 лет
Сегодня, 26 декабря, Михаилу Боярскому исполнилось 68 лет. В памяти российского, и не только, зрителя он навсегда останется как самый известный исполнитель роли графа д’Артаньяна, главного персонажа историко-приключенческого романа Александра Дюма «Три мушкетёра», в экранизации 1978 года режиссёра Георгия Юнгвальд-Хилькевича.
Родившись в актёрской семье, Михаил Боярский с детства проникся любовью к данному роду деятельности. Несмотря на то, что он окончил музыкальную школу, со временем он передумал продолжать обучаться в этом направлении и после школы поступил в высшее учебное заведение, которое ныне называется Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ).
Первую популярность актёру принесли роли Гицу в драматическом фильме киностудии Moldova-film «Мосты» и Сильвы в двухсерийной кинокартине «Ленфильма» «Старший сын». Однако звёздный час в жизни Михаила Боярского свершился в 1978 году, когда на экраны вышел трёхсерийный музыкальный приключенческий телефильм «Д’Артаньян и три мушкетёра».
Михаил Боярский снялся в более чем 70 кинолентах, в около 10 из которых - в роли камео. Одними из последних фильмов с его участием стали комедийно-мелодраматический киноальманах «Петербург. Только по любви» и телесериал «Чёрная кошка», увидевшие свет в 2016 году.
Напомним, 24 декабря своё 36-летие отмечал певец Дима Билан.
Родившись в актёрской семье, Михаил Боярский с детства проникся любовью к данному роду деятельности. Несмотря на то, что он окончил музыкальную школу, со временем он передумал продолжать обучаться в этом направлении и после школы поступил в высшее учебное заведение, которое ныне называется Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ).
Первую популярность актёру принесли роли Гицу в драматическом фильме киностудии Moldova-film «Мосты» и Сильвы в двухсерийной кинокартине «Ленфильма» «Старший сын». Однако звёздный час в жизни Михаила Боярского свершился в 1978 году, когда на экраны вышел трёхсерийный музыкальный приключенческий телефильм «Д’Артаньян и три мушкетёра».
Михаил Боярский снялся в более чем 70 кинолентах, в около 10 из которых - в роли камео. Одними из последних фильмов с его участием стали комедийно-мелодраматический киноальманах «Петербург. Только по любви» и телесериал «Чёрная кошка», увидевшие свет в 2016 году.
Напомним, 24 декабря своё 36-летие отмечал певец Дима Билан.
Автор: Воробьева Алина