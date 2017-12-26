СМИ: Mastercard и Visa блокировали доступ к российским финансовым технологиям
Масс-медиа сообщают, что компаниям Mastercard и Visa полностью заблокирована возможность иметь открытый доступ к российским финансовым технологиям. Зарубежные структуры исключены из Ассоциации «Финтех».
Отмечено, что специалисты компании не смогут больше иметь доступ к прогрессивным технологиям в сфере финансов, реализуемых на территории Российской Федерации. Согласно информации, представленной в московских медиа-изданиях, решение относительно исключения данных платёжных систем и их карт принято в связи с тем, что Visa и Mastercard являются зарубежными компаниями. В то же время отмечено, что специалисты Ассоциации «Финтех» активно работают над новыми государственными проектами.
Это предполагает ограничение проникновения в отечественные технологии иностранных специалистов. Особо указывается, что в качестве ещё одной причины эксперты рассматривают вопрос усиления защиты информационной безопасности. Вместе с тем о подробностях подобного решения не сообщается.
Отмечено, что специалисты компании не смогут больше иметь доступ к прогрессивным технологиям в сфере финансов, реализуемых на территории Российской Федерации. Согласно информации, представленной в московских медиа-изданиях, решение относительно исключения данных платёжных систем и их карт принято в связи с тем, что Visa и Mastercard являются зарубежными компаниями. В то же время отмечено, что специалисты Ассоциации «Финтех» активно работают над новыми государственными проектами.
Это предполагает ограничение проникновения в отечественные технологии иностранных специалистов. Особо указывается, что в качестве ещё одной причины эксперты рассматривают вопрос усиления защиты информационной безопасности. Вместе с тем о подробностях подобного решения не сообщается.
Автор: Семен Зайцев