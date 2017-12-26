В первый раз в мировой истории баллотироваться на пост президента страны будет незрячий кандидат

Тахир Камильевич рассказал о том, что о своем решении он уведомил ЦИК 20 декабря. Также он сообщил, что горячо поддержали его намерение идти на выборы Президента России делегаты Съезда Всероссийского общества слабовидящих (ВОС), который прошел в прошлую субботу. «И поэтому сегодня я здесь сообщаю всему миру о своем намерении», - заявил Тахир Исламов.Свои шансы на то, что его зарегистрируют, возможный будущий кандидат оценивает высоко.Тахир Исламов сообщил, что у Всероссийского общества слабовидящих (ВОС) имеются представительства во всех регионах России. Численность организации дает возможность за несколько дней собрать активную группу числом 50 человек, которая будет заниматься выдвижением. Со сбором подписей также не будет проблем, так как в стране из всего населения 9% - инвалиды, среди которых граждан с проблемами зрения почти 3 млн. человек. Тахир Камильевич добавил: «Наши региональные отделения трансформируются в штабы сразу после официальной регистрации в ЦИК».Отвечая на вопрос о шансах победить, Тахир Исламов сказал, что отдает это решение на волю народа. Кандидат в Президенты объяснил: «У нас в государстве демократия, Конституция страны позволяет мне выдвигаться на пост Президента РФ, а кого выбирать – это уже решать гражданам нашей страны». На вопрос кто за него может проголосовать, Тахир Камильевич ответил, что это 13 млн. инвалидов, 40 млн. пенсионеров и их семьи.Вице-президент ВОС огласил основные пункты своей программы. К ним относятся: решение проблем инвалидов, импортозамещение путем глобального развития сельского хозяйства и промышленности, улучшение качественных характеристик жизни пенсионеров.Один из пунктов программы Тахир Исламов объяснил так: «Сегодня на повестке стоит острый вопрос относительно работающих пенсионеров: их пенсии не индексируются, это самая настоящая дискриминация. При этом работодатель покрывает через пенсионные отчисления от 50% их пенсии, а им ее не индексируют. В итоге люди перестают работать и уходят на иждивение государства. Это требует изменений».Кандидат считает, что важный момент – недостаток внимания со стороны к инвалидам и вопросам, связанным с их проблемами. Мало кто из кандидатов в своей предвыборной программе упомянул о проблемах инвалидности.В равнодушии к этим вопросам упрекнул Исламов и журналистов, участвующих в пресс-конференции Президента РФ 14 декабря. Никто из них не задал Путину вопроса об инвалидах.Отметим, что еще ни разу в мировой истории на пост президента государства не выдвигался незрячий кандидат. Однако был случай, когда слепой от рождения Дэвид Бланкетт занимал пост министра МВД Великобритании. Еще один неординарны случай - будучи на инвалидной коляске, на свой первый пост президента избирался Франклин Делано Рузвельт. Перенесенный полиомиелит не помешал ему переизбираться на три срока и на должности Президента США вывести страну из «Великой депрессии», управлять Америкой во время Второй мировой войны и принять второй «экономический» билль о правах.Всероссийское общество слабовидящих (ВОС) – это общественная общероссийская организация, которая имеет представительства в большинстве регионов России. Президентом ВОС является Александр Рявкин, известный общественный деятель и предприниматель.Исламов Тахир Камильевич родился в Челябинской области, в городе Копейск 21 февраля 1956 года. С рождения он является инвалидом по зрению 1-й группы. Закончил Донецкий государственный университет с красным дипломом по специальности «правоведение». В 1990 – 1991 годах трудился на Свердловском учебно-производственном объединении «Факел». Занимается общественной деятельностью и работает адвокатом с 1991 года. Оказывает правовую поддержку инвалидам с проблемами зрения. Назначен вице-президентом Всероссийского общества слабовидящих (ВОС) на Съезде организации.