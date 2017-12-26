Ольга Бузова прорекламировала комплект кружевного нижнего белья
Многие звезды шоу-бизнеса нередко пополняют свой бюджет рекламой той или иной продукции, размещая ее на своей странице в социальных сетях. Певица Ольга Бузова представила в микроблоге в Instagram комплект кружевного белья, заявив, что «влюбилась в него с первого взгляда».
«Когда прикоснулась к ткани и кружеву... Слова тут лишние, это нужно испытать на себе!» - добавила Бузова и посоветовала поклонницам обязательно приобрести себе такой же соблазнительный наряд, чтобы «получить очень много внимания от возлюбленного».
Покоривший знаменитость кружевной комплект, состоящий из короткой комбинации и легкого халата, понравился и подписчикам Ольги Бузовой. Однако многие раскритиковали слишком вызывающий макияж звезды, никак не украшающий ее. Как отметили пользователи, на фотографии артистка выглядит постаревшей и уставшей.
Ранее Ольга Бузова без нижнего белья рассказала о выходе новой песни о Тарасове.
«Когда прикоснулась к ткани и кружеву... Слова тут лишние, это нужно испытать на себе!» - добавила Бузова и посоветовала поклонницам обязательно приобрести себе такой же соблазнительный наряд, чтобы «получить очень много внимания от возлюбленного».
Покоривший знаменитость кружевной комплект, состоящий из короткой комбинации и легкого халата, понравился и подписчикам Ольги Бузовой. Однако многие раскритиковали слишком вызывающий макияж звезды, никак не украшающий ее. Как отметили пользователи, на фотографии артистка выглядит постаревшей и уставшей.
Ранее Ольга Бузова без нижнего белья рассказала о выходе новой песни о Тарасове.
Автор: Чупира Марьяна