В России резко подорожала в два раза красная икра к Новому году
Эксперты отмечают резкое удорожание красной икры перед новогодними праздниками. На оптовом рынке страны лососевая икра подорожала на 40-50% в сравнении с 2016 годом.
По мнению специалистов рынка рыбных продуктов, следующий скачок цен ожидается весной 2018 года. Эксперты, проанализировав российский рынок, отмечают, что значительное удорожание продукта было отмечено на Камчатке. В ноябрьские прайс-листы были внесены изменения. Отмечено, что в Приморье произошло удорожание оптового сегмента. В тоже время в Хабаровском крае и на Сахалине стоимость красной икры осталась на прежнем уровне. Ранее аналитики сообщали о предстоящем повышении стоимости лососевой икры.
Участники рынка предупреждают, что данный продукт в розничном сегменте подорожает к 31 декабря. Некоторые эксперты объясняют данную тенденцию низким уловом рыб осетровых пород. Отмечен резко возросший спрос на красную икру в странах Восточно-Аазиатского региона и Японии. Это привело к ощутимому снижению объемов икры на внутреннем рынке РФ.
По мнению специалистов рынка рыбных продуктов, следующий скачок цен ожидается весной 2018 года. Эксперты, проанализировав российский рынок, отмечают, что значительное удорожание продукта было отмечено на Камчатке. В ноябрьские прайс-листы были внесены изменения. Отмечено, что в Приморье произошло удорожание оптового сегмента. В тоже время в Хабаровском крае и на Сахалине стоимость красной икры осталась на прежнем уровне. Ранее аналитики сообщали о предстоящем повышении стоимости лососевой икры.
Участники рынка предупреждают, что данный продукт в розничном сегменте подорожает к 31 декабря. Некоторые эксперты объясняют данную тенденцию низким уловом рыб осетровых пород. Отмечен резко возросший спрос на красную икру в странах Восточно-Аазиатского региона и Японии. Это привело к ощутимому снижению объемов икры на внутреннем рынке РФ.
Автор: Семен Зайцев