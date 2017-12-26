Голая модель из Иркутска Лиана Клевцова выступила против вырубки елок для новогодних праздников
Активистка и модель Лиана Клевцова вновь разделась перед камерой. Обнаженная девушка снялась в зимнем лесу при жутком морозе, чтобы обратить внимание на проблемы вырубания елок перед Новым годом.
Скандальная иркутская фотомодель выступила с социальной акцией против уничтожения живого леса. По словам Лианы, российские леса и так часто страдают от пожаров, а уничтожение деревьев ради новогоднего праздника считает жестоким. Девушка предлагает всем желающим украшать живые ели, а в дом приносить искусственных красавиц из супермаркетов.
Фото обнаженной модели появились в соцсетях. На них девушка совершенно голая позирует у ели, а так же наряжает лесную красавицу к Новому году.
Скандальная иркутская фотомодель выступила с социальной акцией против уничтожения живого леса. По словам Лианы, российские леса и так часто страдают от пожаров, а уничтожение деревьев ради новогоднего праздника считает жестоким. Девушка предлагает всем желающим украшать живые ели, а в дом приносить искусственных красавиц из супермаркетов.
Фото обнаженной модели появились в соцсетях. На них девушка совершенно голая позирует у ели, а так же наряжает лесную красавицу к Новому году.
Автор: Бойцова Мария