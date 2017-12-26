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Голая модель из Иркутска Лиана Клевцова выступила против вырубки елок для новогодних праздников
Активистка и модель Лиана Клевцова вновь разделась перед камерой. Обнаженная девушка снялась в зимнем лесу при жутком морозе, чтобы обратить внимание на проблемы вырубания елок перед Новым годом.

Голая модель из Иркутска Лиана Клевцова выступила против вырубки елок для новогодних праздников


Скандальная иркутская фотомодель выступила с социальной акцией против уничтожения живого леса. По словам Лианы, российские леса и так часто страдают от пожаров, а уничтожение деревьев ради новогоднего праздника считает жестоким. Девушка предлагает всем желающим украшать живые ели, а в дом приносить искусственных красавиц из супермаркетов.

Фото обнаженной модели появились в соцсетях. На них девушка совершенно голая позирует у ели, а так же наряжает лесную красавицу к Новому году.
Автор: Бойцова Мария
Сегодня, 13:52
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