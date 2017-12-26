Жителя Москвы принудили сдать в ломбард иномарку и оформить кредит на iPhone
Житель Москвы написал заявление в полицию на злоумышленников, которые принудили его сдать в ломбард иномарку и отдать им вырученные деньги, а также оформить кредит на покупку последней модели iPhone. Для того, чтобы мужчина выполнял их требования, преступники угрожали ему пистолетом или похожим на него предметом.
Уточняется, пострадавший понёс материальные убытки в размере более чем 1,4 миллиона рублей. Помимо отданного в ломбард автомобиля Audi и взятого в кредит iPhone X, злоумышленники вынудили жителя восточной части Москвы снять с банковского счёта все его денежные средства и передать им. Получив финансы и телефон, неизвестные скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Москве в метрополитене из-за трагического инцидента с пассажиром сбился график передвижения поездов.
Уточняется, пострадавший понёс материальные убытки в размере более чем 1,4 миллиона рублей. Помимо отданного в ломбард автомобиля Audi и взятого в кредит iPhone X, злоумышленники вынудили жителя восточной части Москвы снять с банковского счёта все его денежные средства и передать им. Получив финансы и телефон, неизвестные скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Москве в метрополитене из-за трагического инцидента с пассажиром сбился график передвижения поездов.
Автор: Воробьева Алина