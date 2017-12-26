В Уфе учительница родила младенца в школе и спрятала его в сумку
В Калининском районе Уфы учительница родила ребенка прямо в школе, где работает, и спрятала его в дамскую сумку. Сотрудники СК Башкортостана проводят проверку обстоятельств гибели младенца.
Тайно родив в помещении школы, преподавательница никому не призналась в этом и продолжила проводить занятия. Немного позже она почувствовала недомогание из-за начавшегося кровотечения. Женщину в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу Уфы.
Как выяснили следователи регионального СК РФ, учительница спрятала новорожденного в дамскую сумочку, пытаясь скрыть факт родов. Сейчас проводится экспертиза для установления причин смерти младенца, а также выясняется его жизнеспособность на момент рождения.
Ранее в Нижнем Новгороде нашли труп младенца в сумке.
Тайно родив в помещении школы, преподавательница никому не призналась в этом и продолжила проводить занятия. Немного позже она почувствовала недомогание из-за начавшегося кровотечения. Женщину в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу Уфы.
Как выяснили следователи регионального СК РФ, учительница спрятала новорожденного в дамскую сумочку, пытаясь скрыть факт родов. Сейчас проводится экспертиза для установления причин смерти младенца, а также выясняется его жизнеспособность на момент рождения.
Ранее в Нижнем Новгороде нашли труп младенца в сумке.
Автор: Чупира Марьяна