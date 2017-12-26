Источник: Водитель попавшего в ДТП на «Славянском бульваре» автобуса находится в тяжелом состоянии
Водитель, управлявший автобусом, въехавшего в туннель подземного перехода возле станции метро «Славянский бульвар», находится в крайне тяжелом состоянии. У мужчины произошло кровоизлияние в мозг, он находится в нейрологическом отделении, пояснил источник.
В настоящее время его допрос водителя невозможен. В медицинских кругах сообщили, что состояние мужчины оценивается, как тяжелое. По словам специалистов, кровоизлияние было вызвано сильным ударом в голову во время ДТП. Водитель в возрасте 58 лет находится в одной из больниц Москвы, в нейрохирургическом отделении. Накануне, 25 декабря, находясь в сознании, водитель автобуса рассказал, что в день аварии он сел за руль данного автобуса в первый раз.
По мнению водителя, управлению машиной могла помешать бутылка воды, закатившаяся под педаль. Водитель заявил о неуправляемости автобуса, хотя он пытался использовать систему торможения.
В настоящее время его допрос водителя невозможен. В медицинских кругах сообщили, что состояние мужчины оценивается, как тяжелое. По словам специалистов, кровоизлияние было вызвано сильным ударом в голову во время ДТП. Водитель в возрасте 58 лет находится в одной из больниц Москвы, в нейрохирургическом отделении. Накануне, 25 декабря, находясь в сознании, водитель автобуса рассказал, что в день аварии он сел за руль данного автобуса в первый раз.
По мнению водителя, управлению машиной могла помешать бутылка воды, закатившаяся под педаль. Водитель заявил о неуправляемости автобуса, хотя он пытался использовать систему торможения.
Автор: Семен Зайцев