Астронавты показали фото празднования Рождества в космосе
В Сети появились фото празднования астронавтами Рождества. Очередная миссия не помешала сотрудникам NASA отметить всеми любимый праздник.
Новогодние подарки астронавтам доставили еще месяц назад. Подарки от родных и близких согреют домашним теплом исследователей в далеком космосе. На Рождество астронавты МСК получили выходной, поэтому смогли позволить себе немного отдохнуть от кропотливой работы.
Новогодние подарки астронавтам доставили еще месяц назад. Подарки от родных и близких согреют домашним теплом исследователей в далеком космосе. На Рождество астронавты МСК получили выходной, поэтому смогли позволить себе немного отдохнуть от кропотливой работы.
Автор: Бойцова Мария