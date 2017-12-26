Ольга Бузова презентовала свою новую песню "Wi-Fi" на площадке "Дом-2"
Популярня испоительница Ольга Бузова презентовала свою новую песню «Wi-Fi» на площадке телешоу «Дом-2». Певице очень нравится эта композиция, и она пытается максимально продвинуть ее в своем микроблоге.
Бузова выложила в Instagram небольшой видеоролик, в описании которого написала, что «тащится» от своего нового творения. Мнения поклонников разделились на два лагеря: одни восторгаются ее творчеством, другие считают, что звезда унижает себя таким пением, которое стыдно слушать.
Бузова выложила в Instagram небольшой видеоролик, в описании которого написала, что «тащится» от своего нового творения. Мнения поклонников разделились на два лагеря: одни восторгаются ее творчеством, другие считают, что звезда унижает себя таким пением, которое стыдно слушать.
Автор: Ивакина Ирина