Николай Басков и Виктория Лопырева поздравили поклонников с наступающим Новым годом
Николай Басков и Виктория Лопырева поздравили поклонников с наступающим Новым годом. Певец на своей странице в Instagram обнародовал обложку журнала «Антенна», на которой они изображены вместе с невестой.
«Мы с Викторией Лопыревой поздравляем вас с наступающим Новым годом. Хотелось бы пожелать безмерного счастья и настроения. Пусть в новом году вас преследуют только любовь и удача, а не проблемы и невзгоды», - написал Николай Басков на странице под фото. Поклонники отметили, что из певца и телеведущей получилась отличная пара, ввиду чего пожелали им счастья в будущей семье. Публикация за считанные минуты набрала более 1000 лайков.
В настоящее время Виктория Лопырева с подругами находится на отдыхе в Дубае. Басков же решил остаться в Москве, где занимается съемками в различных новогодних программах. В одном из недавних интервью певец рассказал, что их свадьба с телеведущей может состояться уже в следующем году, однако с точной датой они пока не определились из-за плотного графика и работы Лопыревой на Чемпионате мира по футболу. Невеста Баскова воздержалась от комментариев на этот счет.
«Мы с Викторией Лопыревой поздравляем вас с наступающим Новым годом. Хотелось бы пожелать безмерного счастья и настроения. Пусть в новом году вас преследуют только любовь и удача, а не проблемы и невзгоды», - написал Николай Басков на странице под фото. Поклонники отметили, что из певца и телеведущей получилась отличная пара, ввиду чего пожелали им счастья в будущей семье. Публикация за считанные минуты набрала более 1000 лайков.
В настоящее время Виктория Лопырева с подругами находится на отдыхе в Дубае. Басков же решил остаться в Москве, где занимается съемками в различных новогодних программах. В одном из недавних интервью певец рассказал, что их свадьба с телеведущей может состояться уже в следующем году, однако с точной датой они пока не определились из-за плотного графика и работы Лопыревой на Чемпионате мира по футболу. Невеста Баскова воздержалась от комментариев на этот счет.
Автор: Махов Артем