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Совфед поддержал закон о ежемесячных выплатах при рождении и усыновлении ребенка
Совфед одобрил закон президента о ежемесячных адресных выплатах семьям, в которых появился первый или второй ребенок. Документ касается также граждан, усыновивших детей.

Совфед поддержал закон о ежемесячных выплатах при рождении и усыновлении ребенка


Право на регулярные выплаты при рождении или усыновлении ребенка получат граждане РФ, которые проживают в стране постоянно. Речь идет о начислениях, начиная с 1 января 2018 года. Ребенок при этом должен являться гражданином России. Не смогут получить помощь те, в чьих семьях размер среднедушевого дохода превысит 1,5 кратную величину определенного законодательством прожиточного минимума.

Изначально государство будет выплачивать помощь в течение первого года жизни ребенка. Далее родителям необходимо подать новое заявление для начисления средств до достижения ребенком 1,5 лет. Размер ежемесячного платежа планируется приравнять к прожиточному минимуму, который был установлен на второй квартал года, предшествующего началу процесса.

Полномочиями по назначению и осуществлению выплат возложат на органы государственной власти в субъектах РФ. Контролирующие функции лягут на Роструд. Также в документе предусмотрена возможность передачи полномочий законами субъектов на органы местного самоуправления.

Согласно сопроводительной информации, в 2018 году родители будут получать 10 523 рублей, в 2019 году - 10 836 рублей, в 2020 году - 11 143 рублей. Всего государство выделит на будущий год более 21 миллиарда рублей. Потенциально выплаты потребуются 339 000 гражданам России ежегодно.

Также Совфед повысил ставки акцизов.
Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 12:29
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