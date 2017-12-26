Совфед поддержал закон о ежемесячных выплатах при рождении и усыновлении ребенка
Совфед одобрил закон президента о ежемесячных адресных выплатах семьям, в которых появился первый или второй ребенок. Документ касается также граждан, усыновивших детей.
Право на регулярные выплаты при рождении или усыновлении ребенка получат граждане РФ, которые проживают в стране постоянно. Речь идет о начислениях, начиная с 1 января 2018 года. Ребенок при этом должен являться гражданином России. Не смогут получить помощь те, в чьих семьях размер среднедушевого дохода превысит 1,5 кратную величину определенного законодательством прожиточного минимума.
Изначально государство будет выплачивать помощь в течение первого года жизни ребенка. Далее родителям необходимо подать новое заявление для начисления средств до достижения ребенком 1,5 лет. Размер ежемесячного платежа планируется приравнять к прожиточному минимуму, который был установлен на второй квартал года, предшествующего началу процесса.
Полномочиями по назначению и осуществлению выплат возложат на органы государственной власти в субъектах РФ. Контролирующие функции лягут на Роструд. Также в документе предусмотрена возможность передачи полномочий законами субъектов на органы местного самоуправления.
Согласно сопроводительной информации, в 2018 году родители будут получать 10 523 рублей, в 2019 году - 10 836 рублей, в 2020 году - 11 143 рублей. Всего государство выделит на будущий год более 21 миллиарда рублей. Потенциально выплаты потребуются 339 000 гражданам России ежегодно.
Также Совфед повысил ставки акцизов.
Право на регулярные выплаты при рождении или усыновлении ребенка получат граждане РФ, которые проживают в стране постоянно. Речь идет о начислениях, начиная с 1 января 2018 года. Ребенок при этом должен являться гражданином России. Не смогут получить помощь те, в чьих семьях размер среднедушевого дохода превысит 1,5 кратную величину определенного законодательством прожиточного минимума.
Изначально государство будет выплачивать помощь в течение первого года жизни ребенка. Далее родителям необходимо подать новое заявление для начисления средств до достижения ребенком 1,5 лет. Размер ежемесячного платежа планируется приравнять к прожиточному минимуму, который был установлен на второй квартал года, предшествующего началу процесса.
Полномочиями по назначению и осуществлению выплат возложат на органы государственной власти в субъектах РФ. Контролирующие функции лягут на Роструд. Также в документе предусмотрена возможность передачи полномочий законами субъектов на органы местного самоуправления.
Согласно сопроводительной информации, в 2018 году родители будут получать 10 523 рублей, в 2019 году - 10 836 рублей, в 2020 году - 11 143 рублей. Всего государство выделит на будущий год более 21 миллиарда рублей. Потенциально выплаты потребуются 339 000 гражданам России ежегодно.
Также Совфед повысил ставки акцизов.
Автор: Нина Лукашева