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Отец Фриске: Дмитрий Шепелев не хотел лечить Жанну
Отец певицы Жанны Фриске до сих пор не может спокойно говорить о борьбе за жизнь его дочери, умершей от рака головного мозга два с половиной года назад. Владимир Борисович заявил, что гражданский супруг артистки Дмитрий Шепелев отказывался ее лечить.

Отец Фриске: Дмитрий Шепелев не хотел лечить Жанну


Родитель знаменитости вспоминает, как врачи кололи его дочери дорогостоящее лекарство за 60 000 долларов. Препарат действовал всего месяц, а затем инъекцию необходимо было повторять. Медики отмечали положительную динамику от его применения, да и пациентка признавалась, что ей становится намного лучше. Прекратить лечение настоял гражданский муж певицы, так как считал, что ее уже ничто не спасет. В результате у звезды эстрады случился рецидив.

Владимир Фриске не может себе простить, что послушал Шепелева и не настоял на продолжении терапии, ведь он до последнего момента надеялся, что современная медицина спасет его ребенка. Как считает отец артистки, телеведущий не желал скорейшего выздоровления супруги.

Ранее Владимир Фриске озвучил последнюю волю певицы.
Автор: Чупира Марьяна
Сегодня, 12:40
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