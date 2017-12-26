СМИ: Группа "Грибы" распалась из-за нового проекта вокалиста
Группа «Грибы» распалась из-за нового проекта вокалиста и идейного вдохновителя коллектива Юрия Бардаша. По его словам, «Бамбинтон», появившийся еще в сентябре, уже начал активно набирать популярность.
Песня «Тает лед» стала лучшей композицией года по версии Российской национальной музыкальной премии. Кроме того, после публикации клипа на нее он успел собрать более 140 миллионов просмотров, приблизившись к показателям западных знаменитостей. Юрий Бардаш рассказал, что изначально «Грибы» планировались как продюсерский проект, однако его многие участники перестали проявлять интерес к нему.
«Еще во времена, когда с нами был Киивстонер, начались определенные развалы из-за того, что проектом руководил один человек. Он сам делал фактически все. В коллективах подобная работа часто становится проблемой. В особенности, если участники сами по себе являются талантливыми музыкантами, как это было у нас», - рассказал Бардаш.
«Тает лёд» также стал самой популярной в этом году песней у россиян, согласно рейтингу сервиса iTunes. Кроме того, коллектив назвали «прорывом года» по версии сразу нескольких журналов. Последний концерт группы состоится 31 декабря в Киеве.
Песня «Тает лед» стала лучшей композицией года по версии Российской национальной музыкальной премии. Кроме того, после публикации клипа на нее он успел собрать более 140 миллионов просмотров, приблизившись к показателям западных знаменитостей. Юрий Бардаш рассказал, что изначально «Грибы» планировались как продюсерский проект, однако его многие участники перестали проявлять интерес к нему.
«Еще во времена, когда с нами был Киивстонер, начались определенные развалы из-за того, что проектом руководил один человек. Он сам делал фактически все. В коллективах подобная работа часто становится проблемой. В особенности, если участники сами по себе являются талантливыми музыкантами, как это было у нас», - рассказал Бардаш.
«Тает лёд» также стал самой популярной в этом году песней у россиян, согласно рейтингу сервиса iTunes. Кроме того, коллектив назвали «прорывом года» по версии сразу нескольких журналов. Последний концерт группы состоится 31 декабря в Киеве.
Автор: Махов Артем