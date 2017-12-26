Минпромторг РФ субсидирует стоимость автомобилей на сжиженном газе
Минпромторг РФ готовит проект, по которому будут предоставляться субсидии на автомобили, использующие в качестве топлива сжиженный газ. Денис Мантуров сообщил, что ведомство заинтересует производителей и потенциальных покупателей.
Правительство России заинтересовано в сбыте автомобилей, работающих на сжиженном газе. Сообщается, что Министерство промышленности и торговли РФ намерено компенсировать 30% стоимости автомобилей, двигатели которых работают на газе. Будут просубсидированы транспортные средства соответствующего сегмента. Согласно представленной в массмедиа информации, государственная программа поддержки реализации авто, использующих сжиженный газ, потребует докапитализации. Денис Мантуров сообщил в массмедиа, что производители подобных автомобилей получать льготу наряду с коллегами, выпускающих машины,работа ющих на компримированном природном газе.
Поправки в программу субсидирования утверждены в Доме правительства РФ. К 2030 году жидкий газ может занять не менее 33% российского рынка ГСМ. По информации Мантурова, размер средств на субсидии не изменится, он составит в 2018 году 2,5 млрд рублей.
Правительство России заинтересовано в сбыте автомобилей, работающих на сжиженном газе. Сообщается, что Министерство промышленности и торговли РФ намерено компенсировать 30% стоимости автомобилей, двигатели которых работают на газе. Будут просубсидированы транспортные средства соответствующего сегмента. Согласно представленной в массмедиа информации, государственная программа поддержки реализации авто, использующих сжиженный газ, потребует докапитализации. Денис Мантуров сообщил в массмедиа, что производители подобных автомобилей получать льготу наряду с коллегами, выпускающих машины,работа ющих на компримированном природном газе.
Поправки в программу субсидирования утверждены в Доме правительства РФ. К 2030 году жидкий газ может занять не менее 33% российского рынка ГСМ. По информации Мантурова, размер средств на субсидии не изменится, он составит в 2018 году 2,5 млрд рублей.
Автор: Семен Зайцев