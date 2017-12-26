Эксперты: В РФ будет сложнее выйти на пенсию из-за повышения минимальных требований
Эксперты рассказали, что из-за ряда экономических трудностей в стране в будущем заработать пенсию будет значительно сложнее. Речь идет о минимальных требованиях для получения социальных выплат.
В новом законопроекте касательно определении размера и времени выхода на пенсию говорится, что для получения выплат в достойном размере нужно будет сделать значительно больше. Кроме того, человек должен будет проработать около 35 лет для того, чтобы он смог получать больше прожиточного минимума. Представители власти отметили, что подобные манипуляции позволят существенно сократить бюджетные расходы и сбалансировать выплаты.
«Если говорить еще более конкретно, то речь идет о повышении минимальных требований для выхода на пенсию. В частности, для повышения баллов по размеру выплат нужно увеличить стаж с 7 до 30 лет. Только в таком случае мы получим пенсионную систему, которая даст возможность не только экономить бюджетные средства, но и более грамотно распределять их», - сообщили в пресс-центре Минфина.
В ходе опроса, проведенного «Росстатом», удалось установить, что примерно 75 % пенсионеров не довольны размерами собственных выплат. Лишь 6 процентов полностью устраивает положение дел в пенсионной отрасли.
В новом законопроекте касательно определении размера и времени выхода на пенсию говорится, что для получения выплат в достойном размере нужно будет сделать значительно больше. Кроме того, человек должен будет проработать около 35 лет для того, чтобы он смог получать больше прожиточного минимума. Представители власти отметили, что подобные манипуляции позволят существенно сократить бюджетные расходы и сбалансировать выплаты.
«Если говорить еще более конкретно, то речь идет о повышении минимальных требований для выхода на пенсию. В частности, для повышения баллов по размеру выплат нужно увеличить стаж с 7 до 30 лет. Только в таком случае мы получим пенсионную систему, которая даст возможность не только экономить бюджетные средства, но и более грамотно распределять их», - сообщили в пресс-центре Минфина.
В ходе опроса, проведенного «Росстатом», удалось установить, что примерно 75 % пенсионеров не довольны размерами собственных выплат. Лишь 6 процентов полностью устраивает положение дел в пенсионной отрасли.
Автор: Махов Артем