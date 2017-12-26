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СМИ: Пентагон запасает в Неваде сплавы инопланетного происхождения
В зарубежных СМИ появилась информация о том, что Пентагон запасает в Неваде сплавы и другие материалы инопланетного происхождения. Как передает The New York Times, речь идет о зданиях Минобороны в Лас-Вегасе.

СМИ: Пентагон запасает в Неваде сплавы инопланетного происхождения


По словам автора статьи, некоторые материалы обладают удивительными свойствами, в данный момент их изучают ученые. Также специалисты пытаются рассекретить технологии изготовления сплавов. При этом сами эксперты не осведомлены о том, каково происхождение изучаемых материалов. В свою очередь скептики после публикации об инопланетных сплавах заявили, что не верят в заявленное происхождение металлов.

Некоторые эксперты прямо говорят, что соединений, которые в Минобороны США не могли бы идентифицировать, в природе просто нет. На сегодня в ведомстве существует большая база данных, позволяющая выяснить происхождение любых металлов.

При этом все специалисты сходятся во мнении, что некие куски сплавов действительно могли упасть на Землю из космоса, однако это вовсе не говорит о том, что они откололись от инопланетного корабля. Подобные металлы регулярно падают из космического пространства, но чаще это бывают элементы небольших метеоритов.

К слову, в Новый год около Земли пролетит удивительный астероид, напоминающий череп человека.
Автор: Нина Лукашева
Вчера, 21:01
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