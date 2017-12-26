Ученые: Ноев ковчег может находиться в Турции
Ноев ковчег может быть похоронен в Турции. По словам американских специалистов, корабль, построенный Ноем, пропал в горах через 150 дней после завершения всемирного потопа, однако найти его, как и самого его создателя, не удалось.
Исследователи отмечают, что в 2010 году им удалось обнаружить следы корабля на горе Арарата в Турции. По словам специалистов, ковчег не мог сохраниться, так как был выполнен из дерева. Кроме того, он пришвартовался к берегу небольшого острова, который, скорее всего, оказался небольшим холмом в Турции.
«Ноев ковчег является одной из самых странных библейских загадок. В первую очередь, он построен из дерева. Процесс его сборки длился ровно 100 лет, о чем говорится в священном писании. Самое прочное дерево разлагается не более 50 лет. Это означает, что все действо происходило с помощью высших сил. Из-за этого сложно сказать, где именно ковчег оказался по завершению потопа», - рассказали исследователи.
Исследовательский институт Geoscience опроверг сведения о том, что ковчег находится в Турции. По словам специалистов, деревянные объекты такого размера сгнили бы в земле всего за несколько лет.
Исследователи отмечают, что в 2010 году им удалось обнаружить следы корабля на горе Арарата в Турции. По словам специалистов, ковчег не мог сохраниться, так как был выполнен из дерева. Кроме того, он пришвартовался к берегу небольшого острова, который, скорее всего, оказался небольшим холмом в Турции.
«Ноев ковчег является одной из самых странных библейских загадок. В первую очередь, он построен из дерева. Процесс его сборки длился ровно 100 лет, о чем говорится в священном писании. Самое прочное дерево разлагается не более 50 лет. Это означает, что все действо происходило с помощью высших сил. Из-за этого сложно сказать, где именно ковчег оказался по завершению потопа», - рассказали исследователи.
Исследовательский институт Geoscience опроверг сведения о том, что ковчег находится в Турции. По словам специалистов, деревянные объекты такого размера сгнили бы в земле всего за несколько лет.
Автор: Махов Артем