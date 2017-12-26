В Волгограде мужчина выбросил женщину с 4-го этажа из-за отказа в сексе
В поселке Иловля Волгоградской области 37-летнего мужчину приговорили к семи годам тюремного заключения и выплате штрафа в размере 27 552 рубля 68 копеек. Его осудили за то, что в мае 2017 года он выбросил с 4-го этажа 52-летнюю женщину, которая отказала ему в интимной близости.
В день, когда произошел этот инцидент, супружеская пара принимала гостей, которые в этот вечер виделись впервые. Когда гостья пошла спать, за ней отправился и новый знакомый, дав понять женщине, что намерен с ней переспать. Мужчина, получив отказ, взял обидчицу на руки и выкинул ее из окна 4-го этажа.
Женщина осталась жива, но получила серьезные травмы: перелом ребер, открытые и закрытые переломы бедер.
В день, когда произошел этот инцидент, супружеская пара принимала гостей, которые в этот вечер виделись впервые. Когда гостья пошла спать, за ней отправился и новый знакомый, дав понять женщине, что намерен с ней переспать. Мужчина, получив отказ, взял обидчицу на руки и выкинул ее из окна 4-го этажа.
Женщина осталась жива, но получила серьезные травмы: перелом ребер, открытые и закрытые переломы бедер.
Автор: Ивакина Ирина