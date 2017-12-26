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«Русская Джоли» Галинка Миргаева опубликовала фото с глубоким декольте и поздравила всех с Рождеством
Пермская модель Галинка Миргаева, получившая в Сети титул «Русская Джоли», сексуально поздравила своих многочисленных поклонников с Рождеством. Звезда в наряде с глубоким декольте опубликовала фото с воздушным поцелуем.

«Русская Джоли» Галинка Миргаева опубликовала фото с глубоким декольте и поздравила всех с Рождеством


Сексуальный снимок русская красавица сопроводила скромным комментарием, в котором написала: «Поздравляю с Рождеством, мои дороги». На самом фото Галинка Миргаева запечатлена в красном наряде с эффектным вырезом в зоне декольте, который открывает всю красоту ее пышного бюста. При этом звезда своими ярко-алыми губами посыпает поклонникам воздушный поцелуй.

Многочисленные подписчики «Русской Джоли» оценили публикацию и рассыпались в восхищенных комментариях и ответных поздравлениях с предстоящими новогодними и рождественскими торжествами. Фолловеры в очередной раз заявили, что модель из Перми обладает нереальной красотой, у нее огромные, как океан, глаза, красивые губы и роскошные волосы.

Поздравление Галинки Миргаевой лишь за сутки собрало более 31 000 отметок «Нравится» и такое же большое количество поздравлений и восторженных комментариев.

Между тем ранее «Русская Джоли» удивила поклонников фотографией в свадебном наряде.
Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 13:53
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