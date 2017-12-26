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Ученые доказали образование алмазов вследствие столкновения метеорита с Землей
Ученые Университета Вашингтона попытались объяснить трансформацию графита в редкий жесткий вид алмаза при воздействии тепла и давления, сопровождающего столкновение метеорита с Землей. Для этого они смоделировали точный момент удара и наблюдали за процессом в реальном времени.

Ученые доказали образование алмазов вследствие столкновения метеорита с Землей


Эксперты в камере столкновения, оборудованной в Аргоннской национальной лаборатории, выпустили со скоростью 5,1 км/с пулю фторида лития на графитовый диск. Процесс фиксировался рентгеновскими лучами, делая 150 млрд кадров/с. Эксперимент показал, что при столкновении метеорита с Землей переход от графита к алмазу происходит во время сжатия, а не как комбинация деформации от удара.

Ранее специалисты предполагали, что для формирования гексагональных алмазов необходимо высокое давление. Как показало новое исследование, для трансформации графита достаточно показателя в 4 раза ниже. Высокое давление удерживало алмаз в определенной форме, но автор эксперимента Йогендр Гупт планирует выяснить, не утратит ли камень свои габариты при снижении стресса до нуля. Подобные исследования помогут выявить новые способы создания алмазов, которые можно использовать в промышленности.

Ранее ученые заявили, что Луна сформировалась вследствие столкновения Земли и другой планеты.
Автор: Чупира Марьяна
Вчера, 22:00
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