Евгений Цыганов рассказал журналистам о воспитании восьмерых детей
Один из самых скрытных актеров российского театра и кино Евгений Цыганов дал интервью журналистке Наталье Синдеевой на телеканале «Дождь». Артист приоткрыл занавес своих взаимоотношений с детьми.
За свои почти 39 лет Евгений Цыганов ни разу не был в официальном браке. Семерых детей актеру родила его гражданская жена Ирина Леонова. Восьмой ребёнок появился у Евгения Цыганова от актрисы Юлии Снигирь. О своих взаимоотношениях с женщинами актер предпочитает молчать.
Евгений Цыганов не скрывает, что быть отцом восьмерых детей непросто. Уделить внимание каждому – непростая задача. Коллективное общение бесспорно хорошо, но актер считает, что необходимо также и общение с каждым в отдельности. Евгений старается идти навстречу всем пожеланиям его чад. Старшая дочь Евгения в свои 12 лет уже учится в киношколе.
За свои почти 39 лет Евгений Цыганов ни разу не был в официальном браке. Семерых детей актеру родила его гражданская жена Ирина Леонова. Восьмой ребёнок появился у Евгения Цыганова от актрисы Юлии Снигирь. О своих взаимоотношениях с женщинами актер предпочитает молчать.
Евгений Цыганов не скрывает, что быть отцом восьмерых детей непросто. Уделить внимание каждому – непростая задача. Коллективное общение бесспорно хорошо, но актер считает, что необходимо также и общение с каждым в отдельности. Евгений старается идти навстречу всем пожеланиям его чад. Старшая дочь Евгения в свои 12 лет уже учится в киношколе.
Автор: Бойцова Мария