В Петербурге задержали подозреваемых в краже 9 млн рублей из банкомата
Правоохранители Петербурга по подозрению в краже из банкомата денежных средств в размере 9 млн рублей задержали двух граждан. Криминальный инцидент имел место в конце августа текущего года.
Тогда двое мужчин, притворившись инкассаторами, совершили кражу из банкомата, расположенного на остановочном пункте метрополитена «Обводный канал». Через 4 месяца полицейские Петербурга вышли на след предполагаемых похитителей. Возраст задержанных подозреваемых – около 50 лет, один из них на самом деле работал инкассатором. На данный момент они арестованы и находятся под стражей, так как в ходе обысков правоохранители изъяли 10 тыс. долларов, 600 тыс. рублей, инкассаторские формы, ключи от различных банкоматов, документацию, а также мобильные телефоны.
Напомним, в Петербурге вооружённый злоумышленник ограбил пункт займа на 750 тыс. рублей.
Тогда двое мужчин, притворившись инкассаторами, совершили кражу из банкомата, расположенного на остановочном пункте метрополитена «Обводный канал». Через 4 месяца полицейские Петербурга вышли на след предполагаемых похитителей. Возраст задержанных подозреваемых – около 50 лет, один из них на самом деле работал инкассатором. На данный момент они арестованы и находятся под стражей, так как в ходе обысков правоохранители изъяли 10 тыс. долларов, 600 тыс. рублей, инкассаторские формы, ключи от различных банкоматов, документацию, а также мобильные телефоны.
Напомним, в Петербурге вооружённый злоумышленник ограбил пункт займа на 750 тыс. рублей.
Автор: Воробьева Алина