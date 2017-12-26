Компактный кроссовер Audi Q2 выпустили в удлиненной версии
Кроссовер Audi Q2 получил удлиненную версию, модель имеет название Q2L. Основным отличием машины от серийного образца является более просторный салон, компактный автомобиль предназначен для китайского рынка.
Западногерманская компания Audi дополнила маркетинговую стратегию, внеся план производства удлиненной версии компактного кроссовера Audi Q2 для азиатского рынка. В КНР удлинённые автомобили пользуются спросом среди зажиточных граждан. Ранее к такой стратегии прибегла шведская Volvo и другие европейские компании. Audi в версии Q2L имеет иную колесную базу. Длина машины составляет 4191 мм, ширина - 1794 мм, высота - 1508 мм, межосевое расстояние - 2601 мм.
Под капотом новинки расположен турбомотор мощностью 1,0 л, предусмотрены и более мощные двигатели: 1,4 и 2,0 л. Агрегаты вырабатывают соответственно 116, 150 и 290 л. с. Запланирована и полностью электрическая версия удлинённого кроссовера Audi Q2.
Западногерманская компания Audi дополнила маркетинговую стратегию, внеся план производства удлиненной версии компактного кроссовера Audi Q2 для азиатского рынка. В КНР удлинённые автомобили пользуются спросом среди зажиточных граждан. Ранее к такой стратегии прибегла шведская Volvo и другие европейские компании. Audi в версии Q2L имеет иную колесную базу. Длина машины составляет 4191 мм, ширина - 1794 мм, высота - 1508 мм, межосевое расстояние - 2601 мм.
Под капотом новинки расположен турбомотор мощностью 1,0 л, предусмотрены и более мощные двигатели: 1,4 и 2,0 л. Агрегаты вырабатывают соответственно 116, 150 и 290 л. с. Запланирована и полностью электрическая версия удлинённого кроссовера Audi Q2.
Автор: Семен Зайцев