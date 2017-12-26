В Воронежской области водитель наехал на пешехода и скрылся
В Воронежской области в населенном пункте Лиски водитель наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Правоохранители разыскивают нарушителя ПДД.
Авария произошла около полуночи на улице Жукова. Личность водителя, а также марка транспортного средства в данный момент не установлены. Известно, то автомобилист совершил наезд на пешехода и спешно покинул место происшествия. Пострадавшего мужчину успели госпитализировать в медицинское учреждение, однако полученные травмы оказались слишком серьезными, спустя несколько часов он скончался.
Сотрудники полиции определили комплекс мер, который позволит установить личности водителя и пешехода. При этом правоохранители просят о помощи случайных очевидцев наезда. Обратиться с оперативной или другой значимой для расследования информацией можно в любое отделение полиции в Воронежской области.
Ранее под Воронежем погиб в ДТП мужчина 33 лет.
Авария произошла около полуночи на улице Жукова. Личность водителя, а также марка транспортного средства в данный момент не установлены. Известно, то автомобилист совершил наезд на пешехода и спешно покинул место происшествия. Пострадавшего мужчину успели госпитализировать в медицинское учреждение, однако полученные травмы оказались слишком серьезными, спустя несколько часов он скончался.
Сотрудники полиции определили комплекс мер, который позволит установить личности водителя и пешехода. При этом правоохранители просят о помощи случайных очевидцев наезда. Обратиться с оперативной или другой значимой для расследования информацией можно в любое отделение полиции в Воронежской области.
Ранее под Воронежем погиб в ДТП мужчина 33 лет.
Автор: Нина Лукашева