В Австралии замечен сверхбыстрый НЛО
В Австралии местный житель запечатлел сверхбыстрый НЛО. По словам очевидца, неопознанный объект двигался с большой скоростью, ввиду чего на видео он получился размытым.
НЛО был запечатлен на камеру наблюдения. По словам очевидца, объект не имел крыльев, однако двигался с огромной скоростью. На ролике видно, что он за считанные секунды пролетел мимо высотного здания. По всей видимости, на его задней части располагался двигатель, так как он оставил характерный след в небе.
«НЛО был относительно небольшим, что видно на фоне большого здания. Кроме того, он не имел крыльев и хвоста. При движении объект издавал громкие звуки, но они почти сразу утихли, так как начал быстро удаляться. Следы на небе от НЛО можно сравнить с огромными черными струями, постепенно растворяющимися на фоне облаков», - рассказал очевидец.
На публикацию ролика с НЛО сразу же отреагировал и известный американский уфолог Скотт Уоринг. По его словам, подобные объекты были также замечены в начале текущего года в ЮАР. Уфолог рассказал, что NASA и другие официальные структуры отказываются реагировать на инциденты.
НЛО был запечатлен на камеру наблюдения. По словам очевидца, объект не имел крыльев, однако двигался с огромной скоростью. На ролике видно, что он за считанные секунды пролетел мимо высотного здания. По всей видимости, на его задней части располагался двигатель, так как он оставил характерный след в небе.
«НЛО был относительно небольшим, что видно на фоне большого здания. Кроме того, он не имел крыльев и хвоста. При движении объект издавал громкие звуки, но они почти сразу утихли, так как начал быстро удаляться. Следы на небе от НЛО можно сравнить с огромными черными струями, постепенно растворяющимися на фоне облаков», - рассказал очевидец.
На публикацию ролика с НЛО сразу же отреагировал и известный американский уфолог Скотт Уоринг. По его словам, подобные объекты были также замечены в начале текущего года в ЮАР. Уфолог рассказал, что NASA и другие официальные структуры отказываются реагировать на инциденты.
Автор: Махов Артем