В Петербурге в кабине «Газели» обнаружены тела двух мертвых мужчин
В Петербурге в кабине грузовой «Газели» обнаружены тела двух мертвых мужчин. Признаков насильственной смерти на трупах эксперты не выявили. Полицейские начали расследование.
Как сообщает региональная пресса, в правоохранительные органы обратился сотрудник транспортной компании. Петербуржец сообщил, что в кабине «Газели» он нашел своего коллегу, который не подает признаков жизни. Приехавшие на место происшествия эксперты обнаружили в кабине еще одного мужчину. И водитель, и его пассажир были мертвы.
Личности погибших уже установлены. Один из них житель Тверской области 28 лет, другой - петербуржец 50 лет. Известно, что младший арендовал автомобиль, подрабатывая в фирме. Старший официально нигде не числился.
Сообщается, что автомобиль работал в момент обнаружения погибших. Тела направлены в Бюро экспертиз для определения точной причины смерти. Расследование по делу продолжается.
Между тем в ДТП с трамваем в Петербурге погиб человек.
Как сообщает региональная пресса, в правоохранительные органы обратился сотрудник транспортной компании. Петербуржец сообщил, что в кабине «Газели» он нашел своего коллегу, который не подает признаков жизни. Приехавшие на место происшествия эксперты обнаружили в кабине еще одного мужчину. И водитель, и его пассажир были мертвы.
Личности погибших уже установлены. Один из них житель Тверской области 28 лет, другой - петербуржец 50 лет. Известно, что младший арендовал автомобиль, подрабатывая в фирме. Старший официально нигде не числился.
Сообщается, что автомобиль работал в момент обнаружения погибших. Тела направлены в Бюро экспертиз для определения точной причины смерти. Расследование по делу продолжается.
Между тем в ДТП с трамваем в Петербурге погиб человек.
Автор: Нина Лукашева