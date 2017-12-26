На Сахалине выпавшую с балкона пенсионерку доставили в больницу на ковше
На Сахалине в городе Шахтерске во время сильного порывистого ветра пожилая женщина выпала с балкона 4-го этажа. Местные СМИ рассказали, что пенсионерка упала на мягкий сугроб, а в больницу ее привезли в погрузочном ковше, так как автомобиль неотложной помощи не смог проехать к дому.
В больнице считают, что такое действительно могло случиться, и пострадавшая просто не удержалась из-за сильного ураганного ветра. Сейчас, в результате полученных травм, она находится на лечении в районной больнице Углегорска.
В больнице считают, что такое действительно могло случиться, и пострадавшая просто не удержалась из-за сильного ураганного ветра. Сейчас, в результате полученных травм, она находится на лечении в районной больнице Углегорска.
Автор: Ивакина Ирина