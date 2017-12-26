Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.09 USD 58.20
Курс валют на 26.12.2017
exclusive / Происшествия

На Сахалине выпавшую с балкона пенсионерку доставили в больницу на ковше
На Сахалине в городе Шахтерске во время сильного порывистого ветра пожилая женщина выпала с балкона 4-го этажа. Местные СМИ рассказали, что пенсионерка упала на мягкий сугроб, а в больницу ее привезли в погрузочном ковше, так как автомобиль неотложной помощи не смог проехать к дому.

На Сахалине выпавшую с балкона пенсионерку доставили в больницу на ковше


В больнице считают, что такое действительно могло случиться, и пострадавшая просто не удержалась из-за сильного ураганного ветра. Сейчас, в результате полученных травм, она находится на лечении в районной больнице Углегорска.
Автор: Ивакина Ирина
Сегодня, 12:42
Читайте также
Загрузка...
Ксения Собчак прошла регистрацию на президентские
Эксперты: В РФ будет сложнее выйти на пенсию
Минпромторг РФ субсидирует стоимость автомобилей
Один из создателей Рунета Валерий Бардин умер в
Совфед поддержал закон о ежемесячных выплатах при
В России резко подорожала в два раза красная икра
Самому известному «д’Артаньяну» Михаилу Боярскому
В первый раз в мировой истории баллотироваться на
Источник: Водитель попавшего в ДТП на «Славянском
СМИ: Mastercard и Visa блокировали доступ к
Силуанов: В январе зарплаты бюджетников
Стали известны предсказания Ванги на 2018 год
Добавление комментария
Последние новости
26.12, 14:54 Ксения Собчак прошла регистрацию на президентские выборы
26.12, 14:53 Жители ЛНР увидели в утреннем небе загадочный НЛО
26.12, 14:42 В Петербурге в кабине «Газели» обнаружены тела двух
26.12, 14:32 В Уфе мужчина задушил подругу своей сожительницы
26.12, 14:31 Компактный кроссовер Audi Q2 выпустили в удлиненной
26.12, 14:25 СМИ: В Петербурге сожитель зарезал 21-летнюю подругу
26.12, 14:20 Евгений Цыганов рассказал журналистам о воспитании
26.12, 14:10 В Волгограде мужчина выбросил женщину с 4-го этажа из-за
26.12, 14:04 Лазарев опубликовал взрывное видео танцев с победителями
26.12, 14:01 Эксперты: В РФ будет сложнее выйти на пенсию из-за
26.12, 13:58 В РФ iPhone 8 Plus стал дешевле перед Новым годом на 13
26.12, 13:53 «Русская Джоли» Галинка Миргаева опубликовала фото с
26.12, 13:52 Голая модель из Иркутска Лиана Клевцова выступила против
26.12, 13:46 Instagram: Ани Лорак опубликовала редкое новогоднее фото
26.12, 13:40 Минпромторг РФ субсидирует стоимость автомобилей на
26.12, 13:30 "Дом-2": Саша Черно показала недоброжелателям «пятую
26.12, 13:20 В Уфе учительница родила младенца в школе и спрятала его
26.12, 13:11 Уфологи нашли на Меркурии инопланетную базу
26.12, 13:10 Астронавты показали фото празднования Рождества в космосе
26.12, 13:04 Юлия Барановская показала новый образ «современной