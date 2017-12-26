В Самарской области обнаружены изувеченные трупы мужчины и его матери
В одном из сел Самарской области 25 декабря выявили изувеченные тела 91-летней хозяйки дома и ее 70-летнего сына. На месте преступления правоохранители нашли топор и нож, послужившие, предположительно, орудием убийства пожилых людей.
Сотрудники МВД Самарской области проводят расследование трагедии. Правоохранители исследовали место преступления и собрали улики, по которым можно будет воссоздать картину происшествия. При осмотре тел погибших, эксперты выявили у 70-летнего мужчины ножевое ранение шеи и изрезанные запястья, а у его 91-летней матери – перелом черепа. Полицейские выясняют обстоятельства гибели пожилых сельчан. По данному делу возбуждено уголовное производство.
Ранее в Сосновом Бору обнаружили тела матери и сына.
Сотрудники МВД Самарской области проводят расследование трагедии. Правоохранители исследовали место преступления и собрали улики, по которым можно будет воссоздать картину происшествия. При осмотре тел погибших, эксперты выявили у 70-летнего мужчины ножевое ранение шеи и изрезанные запястья, а у его 91-летней матери – перелом черепа. Полицейские выясняют обстоятельства гибели пожилых сельчан. По данному делу возбуждено уголовное производство.
Ранее в Сосновом Бору обнаружили тела матери и сына.
Автор: Чупира Марьяна