СМИ: В Петербурге сожитель зарезал 21-летнюю подругу после ссоры
Полиция зафиксировала в Санкт-Петербурге убийство 21-летней девушки. Она, предположительно, была зарезана своим сожителем. Пресс-представитель УМВД по городу и области сообщил, что после убийства парень позвонил в полицию и вызвал «скорую помощь».
В ходе дознания молодого человека было проверено его алиби, согласно которого он вышел в магазин, а когда вернулся, то увидел, что его возлюбленная мертва. Отмечено, что преступление совершено в одной из квартир в многоэтажном доме, расположенном на Союзном проспекте. Члены оперативно-следственной группы установили, что причиной смерти стали множественные ножевые ранения. Тело 21-летней девушки направлено в морг. Полиция в настоящее время выясняет все обстоятельства произошедшего. Сожитель убитой старше её на два года. Он заявил, что вышел в магазин около 2:00 ночи (по местному времени). В квартиру парень вернулся через час, обнаружив девушку, лежащей на полу.
В ходе оперативного дознания было установлено, что перед выходом парня в магазин пара выпивала и ссорилась. Убийство произошло около 5:00 утра, после чего молодой человек вызвал «скорую помощь» и полицию.
В ходе дознания молодого человека было проверено его алиби, согласно которого он вышел в магазин, а когда вернулся, то увидел, что его возлюбленная мертва. Отмечено, что преступление совершено в одной из квартир в многоэтажном доме, расположенном на Союзном проспекте. Члены оперативно-следственной группы установили, что причиной смерти стали множественные ножевые ранения. Тело 21-летней девушки направлено в морг. Полиция в настоящее время выясняет все обстоятельства произошедшего. Сожитель убитой старше её на два года. Он заявил, что вышел в магазин около 2:00 ночи (по местному времени). В квартиру парень вернулся через час, обнаружив девушку, лежащей на полу.
В ходе оперативного дознания было установлено, что перед выходом парня в магазин пара выпивала и ссорилась. Убийство произошло около 5:00 утра, после чего молодой человек вызвал «скорую помощь» и полицию.
Автор: Семен Зайцев