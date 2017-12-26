В Уфе мужчина задушил подругу своей сожительницы
В Уфе местный житель задушил подругу своей сожительницы и закрыл в квартире. Инцидент произошел 18 декабря, сообщается в пресс-релизе МВД по Республике Башкортостан.
По одной из версий, две женщины распивали спиртные напитки. Гостья сославшись на сильное опьянение попросила 53-летнего мужчину, сожителя хозяйки, провести ее домой. Мужчина довез женщину на такси до дома, где она потребовала налить ей еще спиртного. Возникла потасовка, в ходе которой уфимец начал душить женщину, отбросив ее в сторону и запер дверь на ключ. Тело пролежало в квартире два дня и было обнаружено знакомыми пострадавшей. Злоумышленник задержан и дал признательные показания.
Известно, что подозреваемый был ранее неоднократно судим за хищения. Пострадавшая также была судима и лишена родительских прав.
По одной из версий, две женщины распивали спиртные напитки. Гостья сославшись на сильное опьянение попросила 53-летнего мужчину, сожителя хозяйки, провести ее домой. Мужчина довез женщину на такси до дома, где она потребовала налить ей еще спиртного. Возникла потасовка, в ходе которой уфимец начал душить женщину, отбросив ее в сторону и запер дверь на ключ. Тело пролежало в квартире два дня и было обнаружено знакомыми пострадавшей. Злоумышленник задержан и дал признательные показания.
Известно, что подозреваемый был ранее неоднократно судим за хищения. Пострадавшая также была судима и лишена родительских прав.
Автор: Гундерин Сергей