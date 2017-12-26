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exclusive / Шоу-бизнес

Надя Ручка впервые показала лицо сына
Надя Ручка впервые после родов продемонстрировала фото своего сына Льва. Поклонники отметили, что малыш сильно вырос, однако из-за очков на лице черты его лица было сложно оценить.

Надя Ручка впервые показала лицо сына


Ручка родила ребенка всего несколько месяцев назад. На протяжении данного периода она почти не появлялась на людях, занимаясь уходом за малышом. По ее словам, она намерена сосредоточиться на воспитании Льва, так как он много капризничает и часто заставляет родителей просыпаться посреди ночи и укладывать его спать.

На фотографии, которую Ручка обнародовала на своей странице в Instagram, она позирует на фоне большого плаката на пышной вечеринке. По ее словам, она вместе с семьей посетила детский праздник, организованный Светланой Еромоловой. Ручка также рассказала, что ее сын быстро привык к обществу, ввиду чего даже ни разу не заплакал на мероприятии.

В описании к снимку Надя Ручка поблагодарила организатора мероприятия Светлану Ермолову за вечеринку и индивидуальный подход к каждому ребенку. По ее словам, Льву очень понравилось красиво одеваться и выходить в люди. Публикация семейного фото Ручки с супругом и сыном собрала на странице в Instagram более 20 тысяч лайков всего за несколько часов.
Автор: Махов Артем
Вчера, 15:22
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