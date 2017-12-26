Жители ЛНР увидели в утреннем небе загадочный НЛО
Загадочный НЛО увидели жители ЛНР в утреннем небе 26 декабря. Неопознанный объект был замечен над Свердловском около половины седьмого утра.
В Сети появились фотографии неопознанного летательного объекта в небе над Свердловским районом. По словам местных жителей, аппарат имел странную конусообразную форму и отличался ярким свечением. Более того, из объекта исходил луч, направленный на Землю. Спустя время НЛО начал будто растворяться в небе.
Местные жители разделились во мнении, касаемо увиденного. Одни уверены, что это была просто яркая звезда. Другие заявляют, что район посетили инопланетяне.
Между тем уфологи заявляют, что инопланетяне особенно активны около Солнца. Предполагается, что в этой зоне находится портал, которым пользуются представители внеземных цивилизаций.
В Сети появились фотографии неопознанного летательного объекта в небе над Свердловским районом. По словам местных жителей, аппарат имел странную конусообразную форму и отличался ярким свечением. Более того, из объекта исходил луч, направленный на Землю. Спустя время НЛО начал будто растворяться в небе.
Местные жители разделились во мнении, касаемо увиденного. Одни уверены, что это была просто яркая звезда. Другие заявляют, что район посетили инопланетяне.
Между тем уфологи заявляют, что инопланетяне особенно активны около Солнца. Предполагается, что в этой зоне находится портал, которым пользуются представители внеземных цивилизаций.
Автор: Нина Лукашева