Нелли Ермолаева расплакалась во время УЗИ
Нелли Ермолаева в очередной раз расплакалась во время УЗИ. По ее словам, каждый раз, когда она может посмотреть на будущего ребенка, на ее глазах наворачиваются слезы.
«Я всегда плачу от счастья на УЗИ. Мне кажется, трогательнее момента и быть не может. Мы с мужем уже начали готовиться к появлению на свет нашего малыша. Врачи сказали, что на его головке начали расти волосы. Многие говорят, что это может стать причиной изжоги, но у меня все пока в порядке. Будем надеяться, что все пройдет спокойно и нормально», - написала Ермолаева под снимком.
На фото участница «Дома-2» лежит на медицинской кровати в комнате УЗИ. Поклонники отметили, что Ермолаева выглядит очень взволнованной, ввиду чего порекомендовали ей меньше переживать, так как стрессы могут отразиться на самочувствии ее и ребенка. Сама звезда не стала отвечать на комментарии различного содержания.
Недавно Ермолаева приняла участие в новогоднем корпоративе на собственной студии. По ее словам, ее компания Ermolaeva lashes имеет большое будущее, так как в ней работают только лучшие сотрудники. Публикация ролика с празднования Нового года собрала на Instagram более 50 тысяч просмотров всего за сутки.
«Я всегда плачу от счастья на УЗИ. Мне кажется, трогательнее момента и быть не может. Мы с мужем уже начали готовиться к появлению на свет нашего малыша. Врачи сказали, что на его головке начали расти волосы. Многие говорят, что это может стать причиной изжоги, но у меня все пока в порядке. Будем надеяться, что все пройдет спокойно и нормально», - написала Ермолаева под снимком.
На фото участница «Дома-2» лежит на медицинской кровати в комнате УЗИ. Поклонники отметили, что Ермолаева выглядит очень взволнованной, ввиду чего порекомендовали ей меньше переживать, так как стрессы могут отразиться на самочувствии ее и ребенка. Сама звезда не стала отвечать на комментарии различного содержания.
Недавно Ермолаева приняла участие в новогоднем корпоративе на собственной студии. По ее словам, ее компания Ermolaeva lashes имеет большое будущее, так как в ней работают только лучшие сотрудники. Публикация ролика с празднования Нового года собрала на Instagram более 50 тысяч просмотров всего за сутки.
Автор: Махов Артем