NASA: Конец света наступит 1 февраля 2019 года
На официальном сайте космического агентства NASA появилась информация о реальной дате столкновения Земли с астероидом 2002 NT7. Ученых обвинили в том, что они тщательно пытались скрыть точный день апокалипсиса.
Агентство заявило, что есть большая вероятность, что космическое тело может нанести удар, силой, которая приравнивается к взрыву 30 миллионов ядерных бомб. Сообщение о грядущем конце света находилось на сайте в течение 4-х дней, но вскоре было удалено. Сотрудники NASA аргументирует это тем, что информация не является достаточно изученной и проверенной, но теоретики считают, что данное поведение говорит о попытках утаить сведения об угрозах для человечества.
Агентство заявило, что есть большая вероятность, что космическое тело может нанести удар, силой, которая приравнивается к взрыву 30 миллионов ядерных бомб. Сообщение о грядущем конце света находилось на сайте в течение 4-х дней, но вскоре было удалено. Сотрудники NASA аргументирует это тем, что информация не является достаточно изученной и проверенной, но теоретики считают, что данное поведение говорит о попытках утаить сведения об угрозах для человечества.
Автор: Ивакина Ирина