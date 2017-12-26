Ученые: Мозг и сознание функционируют после клинической смерти
Сознание и мозг продолжают некоторое время функционировать после клинической смерти. Ученые университета Мичигана провели исследование, заявив об активности головного мозга, была отмечена активность в нейронных сетях.
Когда люди умирают, сообщают ученые, активизируется специальный «завуалированный секрет», расположенный внутри центрального отдела нервной системы. Сознание и мозг человека короткое время работают после клинической смерти, подчеркивают специалисты. В ходе лабораторных исследований, при наблюдении за грызунами, ученые выявили резкую активность их мозга после наступления смерти животных. Приборы зафиксировали электрические импульсы в виде «подписей» у лабораторных мышей после 30-секундной остановки сердца. В мозгу была отмечена синхронизированная активность.
Авторы проекта полагают, что причиной резкой активности показателей нейронных сетей головного мозга является недостаток кислорода. Именно этим можно объяснить, почему человек, вышедший из состояния клинической смерти, может объяснить чувство осознания. Установлено, что 46% пациентов помнили момент ухода из жизни, 2% людей рассказали, как происходил процесс реанимации и что они ощущали после смерти.
Когда люди умирают, сообщают ученые, активизируется специальный «завуалированный секрет», расположенный внутри центрального отдела нервной системы. Сознание и мозг человека короткое время работают после клинической смерти, подчеркивают специалисты. В ходе лабораторных исследований, при наблюдении за грызунами, ученые выявили резкую активность их мозга после наступления смерти животных. Приборы зафиксировали электрические импульсы в виде «подписей» у лабораторных мышей после 30-секундной остановки сердца. В мозгу была отмечена синхронизированная активность.
Авторы проекта полагают, что причиной резкой активности показателей нейронных сетей головного мозга является недостаток кислорода. Именно этим можно объяснить, почему человек, вышедший из состояния клинической смерти, может объяснить чувство осознания. Установлено, что 46% пациентов помнили момент ухода из жизни, 2% людей рассказали, как происходил процесс реанимации и что они ощущали после смерти.
Автор: Семен Зайцев