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Один из создателей Рунета Валерий Бардин умер в возрасте 63 лет
Сегодня стало известно о смерти программиста, который наряду с другими специалистами создавал Рунет, Валерия Бардина. Жизнь его унесла онкология, как сообщила журналистам жена российского идеолога и организатора многих масштабных интернет-проектов.

Один из создателей Рунета Валерий Бардин умер в возрасте 63 лет


Валерия Бардина считают одним из «отцов» Рунета, Российского Юникса и НЭБ (Национальной электронной библиотеки). Исследователь получил в 1988 году премию Совета Министров СССР, а также в 2000 году являлся лауреатом награды Intel в номинации «Дело всей жизни». За годы своей жизни он работал директором по развитию таких проектов, как АО «Релком», Национальная Служба Новостей, ООО «Интегрум», «Инфоскан» , Relteam.

Смерть Валерия Бардина на 64-м году жизни огорчила его друзей, коллег и родственников. Дата похорон выдающегося программиста пока неизвестна.

Ранее «Актуальные новости» сообщали о смерти талантливого лингвиста Андрея Зализняка.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 13:00
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