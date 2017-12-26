Один из создателей Рунета Валерий Бардин умер в возрасте 63 лет
Сегодня стало известно о смерти программиста, который наряду с другими специалистами создавал Рунет, Валерия Бардина. Жизнь его унесла онкология, как сообщила журналистам жена российского идеолога и организатора многих масштабных интернет-проектов.
Валерия Бардина считают одним из «отцов» Рунета, Российского Юникса и НЭБ (Национальной электронной библиотеки). Исследователь получил в 1988 году премию Совета Министров СССР, а также в 2000 году являлся лауреатом награды Intel в номинации «Дело всей жизни». За годы своей жизни он работал директором по развитию таких проектов, как АО «Релком», Национальная Служба Новостей, ООО «Интегрум», «Инфоскан» , Relteam.
Смерть Валерия Бардина на 64-м году жизни огорчила его друзей, коллег и родственников. Дата похорон выдающегося программиста пока неизвестна.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о смерти талантливого лингвиста Андрея Зализняка.
Валерия Бардина считают одним из «отцов» Рунета, Российского Юникса и НЭБ (Национальной электронной библиотеки). Исследователь получил в 1988 году премию Совета Министров СССР, а также в 2000 году являлся лауреатом награды Intel в номинации «Дело всей жизни». За годы своей жизни он работал директором по развитию таких проектов, как АО «Релком», Национальная Служба Новостей, ООО «Интегрум», «Инфоскан» , Relteam.
Смерть Валерия Бардина на 64-м году жизни огорчила его друзей, коллег и родственников. Дата похорон выдающегося программиста пока неизвестна.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о смерти талантливого лингвиста Андрея Зализняка.
Автор: Воробьева Алина