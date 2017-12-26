Никита Джигурда судится за наследство Людмилы Браташ
Известный шоумен Никита Джигурда судится за наследство с родственниками Людмилы Браташ. Предметом разбирательств стала недвижимость.
Стало известно, что московскую квартиру на улице маршала Катукова покойная Браташ завещала Никите Джигурде, но на данный момент квартира сдается ее родственниками за 35 тысяч рублей, на что они не имеют прав. В частности, Джигурда обвиняет сестру Людмилы Браташ Светлану Романову в захвате квартиры. Сама же Романова предъявила шоумену встречное обвинение в незаконном проникновении в квартиру и хищении важных документов.
Джигурда отметил, что покойная считала Романову воровкой и опасалась с ее стороны противоправных действий. Также Светлана переоформила на себя купленные Людмилой для матери три квартиры в Минске.
В Кунцевском суде Москвы на прошлой неделе должно было состояться заседание апелляционного суда. Артист сославшись на плохое здоровье попросил перенести заседание по своему апелляционному заявлению на более поздний срок. «Ночью у меня случился гипертонический криз. Справки я дал. Таблетки, лекарства, меня колбасит», – заявил Джигурда.
Стало известно, что московскую квартиру на улице маршала Катукова покойная Браташ завещала Никите Джигурде, но на данный момент квартира сдается ее родственниками за 35 тысяч рублей, на что они не имеют прав. В частности, Джигурда обвиняет сестру Людмилы Браташ Светлану Романову в захвате квартиры. Сама же Романова предъявила шоумену встречное обвинение в незаконном проникновении в квартиру и хищении важных документов.
Джигурда отметил, что покойная считала Романову воровкой и опасалась с ее стороны противоправных действий. Также Светлана переоформила на себя купленные Людмилой для матери три квартиры в Минске.
В Кунцевском суде Москвы на прошлой неделе должно было состояться заседание апелляционного суда. Артист сославшись на плохое здоровье попросил перенести заседание по своему апелляционному заявлению на более поздний срок. «Ночью у меня случился гипертонический криз. Справки я дал. Таблетки, лекарства, меня колбасит», – заявил Джигурда.
Автор: Гундерин Сергей