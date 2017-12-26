Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.09 USD 58.20
Курс валют на 26.12.2017
exclusive / Шоу-бизнес / Важно

Юлия Барановская показала новый образ «современной мамочки»
Телеведущая Первого канала и звездный редактор «Вокруг ТВ» Юлия Барановская в своем микроблоге соцсети Instagram опубликовала эффектное фото, на котором показала новый образ «современной мамочки». Они бывают разными, уверена теледива.

Юлия Барановская показала новый образ «современной мамочки»


Накануне Юлия Барановская удивила своих многочисленных подписчиков зажигательными танцами с младшим сыном. Сегодня в профиле звезды появилась новая, не менее интересная публикация. Ведущая показала на фото, как интересно и эффектно может выглядеть современная мама. В комментарии под снимком Юлия Барановская подметила, что мамочки бывают разными. Фото не оставило равнодушными многочисленных подписчиков звезды.

На снимке Юлия Барановская предстала в разноцветном блестящем мини платье без рукав и серебристых туфельках на высоком каблуке. Дополнили образ распущенные волосы волной и идеальный макияж. Фанаты принялись комментировать безупречный образ и в один голос заявили, что именно такая мама является гордостью детей. Теледиву похвалили за вкус и назвали истинной красавицей, приводящей в восторг. Не забыли подписчики поздравить звезду и с наступающими праздниками.

Публикация Юлии Барановской собрала за первые минуты более 7 000 отметок «Нравится». Судя по активности поклонников, лайков и восторженных комментариев будет на порядок больше.
Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 13:04
Читайте также
Загрузка...
Ксения Собчак прошла регистрацию на президентские
Эксперты: В РФ будет сложнее выйти на пенсию
Минпромторг РФ субсидирует стоимость автомобилей
Один из создателей Рунета Валерий Бардин умер в
Совфед поддержал закон о ежемесячных выплатах при
В России резко подорожала в два раза красная икра
Самому известному «д’Артаньяну» Михаилу Боярскому
В первый раз в мировой истории баллотироваться на
Источник: Водитель попавшего в ДТП на «Славянском
СМИ: Mastercard и Visa блокировали доступ к
Силуанов: В январе зарплаты бюджетников
Стали известны предсказания Ванги на 2018 год
Добавление комментария
Последние новости
26.12, 14:54 Ксения Собчак прошла регистрацию на президентские выборы
26.12, 14:53 Жители ЛНР увидели в утреннем небе загадочный НЛО
26.12, 14:42 В Петербурге в кабине «Газели» обнаружены тела двух
26.12, 14:32 В Уфе мужчина задушил подругу своей сожительницы
26.12, 14:31 Компактный кроссовер Audi Q2 выпустили в удлиненной
26.12, 14:25 СМИ: В Петербурге сожитель зарезал 21-летнюю подругу
26.12, 14:20 Евгений Цыганов рассказал журналистам о воспитании
26.12, 14:10 В Волгограде мужчина выбросил женщину с 4-го этажа из-за
26.12, 14:04 Лазарев опубликовал взрывное видео танцев с победителями
26.12, 14:01 Эксперты: В РФ будет сложнее выйти на пенсию из-за
26.12, 13:58 В РФ iPhone 8 Plus стал дешевле перед Новым годом на 13
26.12, 13:53 «Русская Джоли» Галинка Миргаева опубликовала фото с
26.12, 13:52 Голая модель из Иркутска Лиана Клевцова выступила против
26.12, 13:46 Instagram: Ани Лорак опубликовала редкое новогоднее фото
26.12, 13:40 Минпромторг РФ субсидирует стоимость автомобилей на
26.12, 13:30 "Дом-2": Саша Черно показала недоброжелателям «пятую
26.12, 13:20 В Уфе учительница родила младенца в школе и спрятала его
26.12, 13:11 Уфологи нашли на Меркурии инопланетную базу
26.12, 13:10 Астронавты показали фото празднования Рождества в космосе
26.12, 13:04 Юлия Барановская показала новый образ «современной