Юлия Барановская показала новый образ «современной мамочки»
Телеведущая Первого канала и звездный редактор «Вокруг ТВ» Юлия Барановская в своем микроблоге соцсети Instagram опубликовала эффектное фото, на котором показала новый образ «современной мамочки». Они бывают разными, уверена теледива.
Накануне Юлия Барановская удивила своих многочисленных подписчиков зажигательными танцами с младшим сыном. Сегодня в профиле звезды появилась новая, не менее интересная публикация. Ведущая показала на фото, как интересно и эффектно может выглядеть современная мама. В комментарии под снимком Юлия Барановская подметила, что мамочки бывают разными. Фото не оставило равнодушными многочисленных подписчиков звезды.
На снимке Юлия Барановская предстала в разноцветном блестящем мини платье без рукав и серебристых туфельках на высоком каблуке. Дополнили образ распущенные волосы волной и идеальный макияж. Фанаты принялись комментировать безупречный образ и в один голос заявили, что именно такая мама является гордостью детей. Теледиву похвалили за вкус и назвали истинной красавицей, приводящей в восторг. Не забыли подписчики поздравить звезду и с наступающими праздниками.
Публикация Юлии Барановской собрала за первые минуты более 7 000 отметок «Нравится». Судя по активности поклонников, лайков и восторженных комментариев будет на порядок больше.
Накануне Юлия Барановская удивила своих многочисленных подписчиков зажигательными танцами с младшим сыном. Сегодня в профиле звезды появилась новая, не менее интересная публикация. Ведущая показала на фото, как интересно и эффектно может выглядеть современная мама. В комментарии под снимком Юлия Барановская подметила, что мамочки бывают разными. Фото не оставило равнодушными многочисленных подписчиков звезды.
На снимке Юлия Барановская предстала в разноцветном блестящем мини платье без рукав и серебристых туфельках на высоком каблуке. Дополнили образ распущенные волосы волной и идеальный макияж. Фанаты принялись комментировать безупречный образ и в один голос заявили, что именно такая мама является гордостью детей. Теледиву похвалили за вкус и назвали истинной красавицей, приводящей в восторг. Не забыли подписчики поздравить звезду и с наступающими праздниками.
Публикация Юлии Барановской собрала за первые минуты более 7 000 отметок «Нравится». Судя по активности поклонников, лайков и восторженных комментариев будет на порядок больше.
Автор: Нина Лукашева