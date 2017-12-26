"Дом-2": Саша Черно показала недоброжелателям «пятую точку» на новом фото в Instagram
Участница проекта «Дом-2» Саша Черно поделилась с поклонниками откровенным снимком, сделанным на отдыхе на Сейшельских островах. Специально для недоброжелателей телезвезда в аккаунте Instagram продемонстрировала свою роскошную «пятую точку».
Как отметила Саша Черно, стоит помнить, жизнь – это бумеранг, и неизвестно, как она повернется. «Всем недоброжелателем показываю свою толстую пятую точку. И не дай бог, хоть кому-то из вас оказаться в такой ситуации, как я сейчас», - добавила знаменитость и пожелала хорошего дня.
Подписчики, комментируя пост теледивы, разделились во мнениях. Некоторые пользователи считают, что Черно слишком эмоциональна и ленива, так как часто закатывает истерики и не пользуется предоставленной ей возможностью избавиться от лишнего веса под наблюдением профессионального диетолога. Одна из поклонниц написала: «Как человек ты неплохая, но мужчине далеко не один внутренний мир важен, покажи чего ты стоишь и приведи себя в форму».
Однако большинство фолловеров поддержали Сашу Черно: «Ты прекрасна!», «Ты настоящая, а это главное!», «Держись, скоро у тебя все будет хорошо!», «Саша просто отдыхай на острове, ведь там круто!»
Как отметила Саша Черно, стоит помнить, жизнь – это бумеранг, и неизвестно, как она повернется. «Всем недоброжелателем показываю свою толстую пятую точку. И не дай бог, хоть кому-то из вас оказаться в такой ситуации, как я сейчас», - добавила знаменитость и пожелала хорошего дня.
Подписчики, комментируя пост теледивы, разделились во мнениях. Некоторые пользователи считают, что Черно слишком эмоциональна и ленива, так как часто закатывает истерики и не пользуется предоставленной ей возможностью избавиться от лишнего веса под наблюдением профессионального диетолога. Одна из поклонниц написала: «Как человек ты неплохая, но мужчине далеко не один внутренний мир важен, покажи чего ты стоишь и приведи себя в форму».
Однако большинство фолловеров поддержали Сашу Черно: «Ты прекрасна!», «Ты настоящая, а это главное!», «Держись, скоро у тебя все будет хорошо!», «Саша просто отдыхай на острове, ведь там круто!»
Автор: Чупира Марьяна